Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu 2 büyük depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (KASKİ) ait tankerler de su ikmali yaptı.

112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde trafik güvenliği de sağlandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun gayretleri sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen olmadı, bazı çalışanların duygusal anlar yaşadığı görüldü. Depodaki bazı iplikler, tırlarla korunaklı alana sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hem itfaiye hem de KASKİ ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.