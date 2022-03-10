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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

    Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 08:24
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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

    Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. (48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.

    Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    20 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. (39) ile yolcular S.G. (18), N.A. (64), S.Ç. (55), S.D. (26), M.D. (65), S.Ş. (26), E.Ş. (3), M.M.T. (33), A.Y. (17), S.U. (33), D.K. (53), Y.Ş. (38), E.Y. (40), H.Ü. (64), M.Ç. (42), Y.K. (42), M.A. (44) ve M.Y. (34) yaralandı.

    Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Sivas ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı #1

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