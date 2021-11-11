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    İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

    İstanbul Valiliği, Türk Konseyi Sekretaryası merkez binası açılışı nedeniyle yarın belirli saatlerde bazı yollar trafiğe kapatılacağıı açıkladı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 23:26
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    İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

    İstanbul Valiliğinden Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yapıldı.

    10-13:00 SAATLERİ ARASINDA

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.00-13.00 arasında bazı sokaklarından trafiğe kapatılacağı ve Sirkeci-Çemberlitaş arasındaki tramvay seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle 12 Kasım 2021 Cuma günü 10.00-13.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları aşağıya çıkarılmıştır.

    Kapanacak Yollar: Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak.

    Alternatif Yollar: Peykhane Caddesi.”

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