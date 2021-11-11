İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği, Türk Konseyi Sekretaryası merkez binası açılışı nedeniyle yarın belirli saatlerde bazı yollar trafiğe kapatılacağıı açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yapıldı.

10-13:00 SAATLERİ ARASINDA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.00-13.00 arasında bazı sokaklarından trafiğe kapatılacağı ve Sirkeci-Çemberlitaş arasındaki tramvay seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle 12 Kasım 2021 Cuma günü 10.00-13.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları aşağıya çıkarılmıştır.

Kapanacak Yollar: Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak.

Alternatif Yollar: Peykhane Caddesi.”