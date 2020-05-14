63 yaşındaki adam keçilerini omzunda taşıyor

Kastamonu'da yaşayan İdris Gümüş, keçi ve oğlaklarını minibüsüyle gezdirdikten sonra, ağaç dallarından yesin diye omzuna alıyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde eşiyle beraber yaşayan 63 yaşındaki İdris Gümüş'ün üç keçisine karşı gösterdiği şefkat, yürekleri yumuşattı...

Ankara'da uzun yıllar memurluk yaptıktan sonra emekli olan Gümüş, astım rahatsızlığına havasının iyi geleceğini düşünerek, 2 yıl önce ilçeye yerleşti.

Gümüş'ün, oyalanmak ve sütünden faydalanmak için aldığı keçi, mart ayında ikiz yavru dünyaya getirdi.

MİNİBÜSLE GEZDİRİP OMZUNDA TAŞIYOR

Keçi ve oğlaklarını her gün dışarıya çıkaran Gümüş, elleriyle beslediği hayvanlarını minibüsüyle gezdiriyor.

Oğlaklarını ot açısından en uygun olan yerlere götüren Gümüş, ağaçların dalındaki yaprakları yemek isteyen oğlakları da omzuna çıkarıyor.

"ÇOCUKKEN ÇOBANLIK YAPMIŞTIM"

Hayvanlarını kendi elleriyle besleyen Gümüş, "Çocukluğumda çobanlık yapmıştım, oradan da heves vardı. Hem sütünün iyi geleceğini düşünerek hem de hobi olsun diye keçi aldım." diye konuştu.

"SIRTIMA ÇIKIP OYNUYORLAR"

Keçilerin yapısında oynamanın ve zıplamanın olduğunu söyleyen Gümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaya üzerine çıkıp oynamayı severler. Burada kaya olmadığı için beni de kaya gibi görüyor. Keçiler daha çok yaprak yer. Ot ve yonca onlar için sonra gelir. Ulaşamadıkları yerlere ne bulursa üzerine çıkarak ulaşmak isterler. Bir gün ağaç dalını aşağıya çektim yapraklarını yesinler diye. Yedikçe omzuma çıkmaya başladılar. Daha sonra ağaca çıksınlar diye omzuma aldım, onlar da çıkmaya devam etti. Bazen sırtıma çıkıp oynuyorlar, bazen de yüksek dallara çıkmak için omzumu kullanıyorlar."





"OMZUMA ÇIKMAK İSTEYİNCE OLMAZ DİYEMİYORUM"

Keçileriyle arasında bir bağ oluştuğunu belirten Gümüş, "Onlar omzuma çıkmak isteyince olmaz diyemiyorum. Kıyamıyorum. Sevgiler karşılıklı olduğu için isteğine karşılık vermek lazım. Onun isteğini ne kadar yerine getirirsen o hayvan o kadar sana bağlı olur. Öğlen saati olduğunda üçü de adeta 'gel çabuk' diyerek, bağırır. Yanlarına gidiyorum. Okşuyorum, seviyorum, ot veriyorum." ifadelerini kullandı.

"AMCANIN BU DAVRANIŞI ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

İlçede öğretmenlik yapan Hüseyin Varol da Gümüş'ü ilk gördüğünde çok etkilendiğini belirterek, "Başta çok anlamadım ama yaklaştığımda sırtında bir oğlak olduğunu fark ettim. Amcanın yaşına rağmen hiç üşenmeden oğlakları sırtında taşıması çok hoşuma gitti. Yağmurlu bir havada amca, bütün ağaçları tek tek gezdirerek oğlakları doyurdu. Amcanın bu davranışı inşallah herkese örnek olur." diye konuştu.