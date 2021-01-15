İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.

Yakalanan örgüt üyeleri, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu İZLE









