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    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 08:02
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 08:07
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    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

    8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.

    Yakalanan örgüt üyeleri, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu İZLE


    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu #1

    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu #2

    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu #3

    İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu #4

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