İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
- İHA
- 15.01.2021 - 08:02
- Güncelleme : 15.01.2021 - 08:07
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.
Yakalanan örgüt üyeleri, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu İZLE