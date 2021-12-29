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    İstanbul'da yoğun trafik

    İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 19:10
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    İstanbul'da yoğun trafik

    İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor.

    İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da yoğun trafik VİDEO

    İstanbul da yoğun trafik #1

    İstanbul da yoğun trafik #2

    İstanbul da yoğun trafik #3

    İstanbul da yoğun trafik #4

     

     

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