İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor.

İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yoğun trafik VİDEO