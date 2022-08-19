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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Ukrayna’daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmüştü.
    • 19.08.2022 - 02:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak Türkiye saati ile 23.45'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. CumhurbaşkanıErdoğan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

    Heyetle birlikte yurda döndü

    İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ukrayna’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da İstanbul'a geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü #1


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