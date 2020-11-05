İstanbul'da korsan kitap operasyonu
Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişiye işlem yapıldı.
- İHA
- 05.11.2020 - 14:38
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer’de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine yönelik operasyon düzenledi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İş yerlerinin gizli bölmelerinde, korsan basıldığı belirlenen satışa hazır 845 İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi.
Korsan kitaplara el konulurken, 1 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.