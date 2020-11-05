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    İstanbul'da korsan kitap operasyonu

    Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişiye işlem yapıldı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 14:38
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    İstanbul'da korsan kitap operasyonu

    İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer’de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine yönelik operasyon düzenledi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İş yerlerinin gizli bölmelerinde, korsan basıldığı belirlenen satışa hazır 845 İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi.

    Korsan kitaplara el konulurken, 1 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

    İstanbul da korsan kitap operasyonu #1

    İstanbul da korsan kitap operasyonu #2


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