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    Beşiktaş'ta yol çöktü

    Beşiktaş'taki Saadet Sokağı’nda yol çöktü. Daha önce de çöktüğü öğrenilen sokağın girişi kapatıldı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 20:30
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    Beşiktaş'ta yol çöktü

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Saadet Sokak'ta, sokağın girişinde daha öncede meydana gelen yol çökmesi bugün tekrar yaşandı.

    SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

    Çökmenin meydana geldiği alanda herhangi bir araç veya vatandaşın olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine zabıta ekipleri bölgeye geldi. Zabıta ekipleri sokağın girişini şerit çekere trafiğe kapattı.

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