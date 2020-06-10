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    65 yaş üstü vatandaşların kart aktifleştirme kuyruğu

    Eskişehir'de, sokağa çıkma izni verilmesinin ardından ücretsiz toplu taşıma araçlarına biniş kartları için uzun kuyruklar oluştu.
    • İHA
    • 10.06.2020 - 15:30
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    65 yaş üstü vatandaşların kart aktifleştirme kuyruğu

    Normalleşme dönemine geçilirken, 65 yaş üstü vatandaşların da artık haftanın her günü belli saatlerde sokağa çıkabileceği açıklaması Eskişehir'deki yaşlıları da sevindirdi.

    Kentte yaşayan yaşlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Eskart başvuru merkezinin önünde topladı.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Vatandaşlar, ücretsiz toplu taşıma araçlarına binmek için kullandıkları ve aktive etme süreleri dolan kartlarını yeniden aktifleştirmek için uzun kuyruk oluşturdu.

    Oluşan kuyrukta ise sosyal mesafe ve maske tedbirlerine dikkat edildiği görüldü.

    65 yaş üstü vatandaşların kart aktifleştirme kuyruğu

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