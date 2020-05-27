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- Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
- DHA
- 27.05.2020 - 14:14
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla sürüyor.
Hakkari'nin Kırıkdağ köyü kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Arazi arama- tarama faaliyeti sırasında; PKK'lı teröristlere ait 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.