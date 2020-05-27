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    Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 14:14
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    Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla sürüyor.

    Hakkari'nin Kırıkdağ köyü kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

    SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

    Arazi arama- tarama faaliyeti sırasında; PKK'lı teröristlere ait 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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