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    İstanbul'da hissedilen deprem

    İstanbul'da hissedilen deprem

    Marmara Ereğlisi'nin açıklarında meydana gelen 4.2'lik deprem, İstanbul'da da etkisini gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 16:41
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 16:41
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    İstanbul'da saatler 16.38'i gösterirken bir deprem hissedildi.

    İnsanları panikleten bu depremin şiddeti oldukça merak edilirken konuyla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

    MERKEZ ÜSSÜ

    AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre; depremin merkez üssü Marmara Ereğlisi'nin 18 kilometre açığı.

    DEPREMİN ŞİDDETİ

    İstanbul'un genelinde hissedilen depremin şiddeti ise 4.2 olarak açıklandı.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

    İstanbul da hissedilen deprem #1

    İstanbul da hissedilen deprem #2

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