İstanbul'da hissedilen deprem
Marmara Ereğlisi'nin açıklarında meydana gelen 4.2'lik deprem, İstanbul'da da etkisini gösterdi.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 16:41
- Güncelleme : 24.09.2020 - 16:41
İstanbul'da saatler 16.38'i gösterirken bir deprem hissedildi.
İnsanları panikleten bu depremin şiddeti oldukça merak edilirken konuyla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
MERKEZ ÜSSÜ
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre; depremin merkez üssü Marmara Ereğlisi'nin 18 kilometre açığı.
DEPREMİN ŞİDDETİ
İstanbul'un genelinde hissedilen depremin şiddeti ise 4.2 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.