Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu P. Er Tarık Tarcan şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir hudut karakoluna terör örgütü mensupları tarafından havan saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

1 ASKER ŞEHİT

Saldırıda P. Er Tarık Tarcan şehit oldu.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

MSB'den yapılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımızı, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmen; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.