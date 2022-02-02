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    Şırnak'ta bir asker şehit oldu

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu P. Er Tarık Tarcan şehit düştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.02.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 21:30
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    Şırnak'ta bir asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir hudut karakoluna terör örgütü mensupları tarafından havan saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

    1 ASKER ŞEHİT

    Saldırıda P. Er Tarık Tarcan şehit oldu.

    "BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

    MSB'den yapılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımızı, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmen; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

    Şırnak ta bir asker şehit oldu #1


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