Şırnak'ta bir asker şehit oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu P. Er Tarık Tarcan şehit düştü.
- AA & Ensonhaber
- 02.02.2022 - 21:23
- Güncelleme : 02.02.2022 - 21:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir hudut karakoluna terör örgütü mensupları tarafından havan saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
1 ASKER ŞEHİT
Saldırıda P. Er Tarık Tarcan şehit oldu.
"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"
MSB'den yapılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzalı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımızı, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmen; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.