Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.35'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de ve Kayseri'de meydana gelen depremin ardından bugün de Akdeniz sallandı.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 22.35'de merkez üssü Akdeniz 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yerin 50.50 kilometre derinliğinde meydana geldi.