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    Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.35'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 13.04.2022 - 22:56
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    Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

    Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de ve Kayseri'de meydana gelen depremin ardından bugün de Akdeniz sallandı.

    Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 22.35'de merkez üssü Akdeniz 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yerin 50.50 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    Akdeniz de 4.5 büyüklüğünde deprem #1


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