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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretinde...
    • AA
    • 02.07.2020 - 15:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini  gerçekleştirdi. Günü birlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'dan Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Katar heyeti karşıladı.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da #4

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