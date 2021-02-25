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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

    Edirne'de, mesleklerinden ihraç edilmiş bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 4'ü eski askeri personel 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.
    • AA
    • 25.02.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 17:12
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

    Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sınırdan yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık köyleri arasında kalan bölgede 5 şüpheliyi yakaladı.

    4'Ü ESKİ ASKERİ PERSONEL ÇIKTI

    Gözaltına alınan kişilerin, FETÖ üyeliğinden dosyaları ve pasaportlarında "şerh kaydı" bulunan, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş tuğgeneral N.C., albay C.A., yüzbaşı F.M.A., astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.

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