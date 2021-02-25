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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'de, mesleklerinden ihraç edilmiş bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 4'ü eski askeri personel 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.