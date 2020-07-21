Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında fındık fiyatlarına değindi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, fiyatı henüz belirlenmemiş olan fındık fiyatlarını gündeme taşıdı.

Fındık için fiyatın 25 liradan aşağıya olmaması gerektiğini belirten CHP Lideri'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"FINDIĞA VERİLECEK FİYAT 25 LİRADAN AŞAĞIYA OLAMAZ"

Devlet, 16-17 liradan fındık satıyordu. Şimdi gazeteye ilan verdi 24 liradan satıyor. Fındığa verilecek fiyat 25 liradan aşağı olamaz.

Asıl bizi üzen nokta şu: Son 5 yılda kilo başına 11,77 liradan 6,35 liraya düştü fındığın fiyatı. Aradaki farkı kim götürdü?

Asıl sorgulanması gereken soru bu. Her yıl fındık mevsiminde bu konu tartışılır. Düşünmüyor musunuz bu konu niye tartışılır? Maliyeti belli, alınacak para niye belli değil? Çiftçi de ne kadar gelir elde edeceğini bilecek.

Fındık üreticisi de beklesin. Fındık üreticisi nasıl kazanılır, nasıl kar edilir görecek. Fındık üreticisi bir yabancı üreticinin egemenliğine girmeyecek. Ne zaman? Halkın iktidarı geldiğinde.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI...

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. Yılı… Dolayısıyla, 46 yılda kimsenin burnu kanamadı. Bu harekata karar alan rahmetli Bülent Ecevit’i, Rahmetli Necmettin Erbakan’ı, rahmetli Fazlı Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum.

Biz KKTC’nin bağımısız bir devlet olarak dünya tarafından tanınmasını istiyoruz.

Ecevit’i bir kenara bırakıyorum. Bu ülkenin tank palet fabrikasını yabancıya peşkeş çekenler bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.

Vatan toprağını terk edip Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıranlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.

Bugün Ege adalarının önüne gelip silahlarla gösteri yapanlara ses çıkarmayanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.

"33 ASKERİN KANI YERDEDİR"



İdlib’te 33 askerimiz şehit oldu. Hesabı soruldu mu? Onların durumu sorgulanacağına koşa koşa gidip Putin’in önünde esas duruşa geçtiler. 33 askerin kanı yerdedir. Vatan toprağını parselleyenler, 250 bin dolara vatandaşlık satanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde bayrağa ve vatanın bütünlüğüne saygı var."

24 Temmuz’u tüm dünya 194 yıldır basın bayramı olarak kutluyor. Ama Türkiye’de bayram havası yok. Türkiye’de gazeteciler gerçekleri yazdığı için, saraya itaat etmedikleri için tutuklanıyorlar. Bu vesileyle Barış Pehlivan’ın, Murat Ağırel’i, Hülya Kılınç ve Müyesser Yıldız’ı saygıyla anıyorum.



İstedikleri kadar dişi ağrıdığı halede hakim önüne çıkarsınlar onlar yine yılmadan yazacaklar.



"59 KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜN SORUMLUSU KİM?"



Bir olay oldu ama yetince üzerinde duramadık. Van Gölün’de bir facia oldu 59 kişinin cesedine ulaşıldı. Van Gölü bizim sınırlarımız içinde. Nasıl geçiyor da bu insanlar teknelere binip başka ülkelere geçiyorlar? Buna nasıl izin veriliyor.



Eğer bu ülke yol geçen hanı gibi kullanılıyorsa iktidarın düşünmesi lazım? 59 kişinin ölümün sorumlusu kim? 100 binlerce kişi gidip geliyor. Parayla tabi. Bu paranın yukarı çıkış merdivenleri var mı?