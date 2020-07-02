Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

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Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşması nedeniyle bazı bölgelerde asfalt erirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırklareli'nin İnece beldesinde, bazı köy yollarındaki asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

Sürücülerden Mert Zabun, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle yollardaki asfaltların eridiğini söyledi.

EN DÜŞÜK HIZDA GİDİYORLAR

Asfaltın eridiği bölgelerde otomobili ile düşük hızla gittiğini ifade eden Zabun, sıcak havanın insanları bunalttığını belirtti. Sürücü Hüseyin Çanlı da hava sıcaklığının artmasıyla asfaltın eridiğini kaydetti.

TAŞ TOZU VE SU DÖKÜLDÜ

Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

NEM ORANI YÜZDE 75'E ULAŞTI

Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar, Şeytan Dere'de serinlemeye çalıştı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte hissedilir nem oranı yüzde 75'e ulaştı.