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    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

    Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşması nedeniyle bazı bölgelerde asfalt erirken, sürücüler zor anlar yaşadı.
    • AA
    • 02.07.2020 - 12:40
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    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #1

    Kırklareli'nin İnece beldesinde, bazı köy yollarındaki asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

    Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

    Sürücülerden Mert Zabun, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle yollardaki asfaltların eridiğini söyledi.

    EN DÜŞÜK HIZDA GİDİYORLAR

    Asfaltın eridiği bölgelerde otomobili ile düşük hızla gittiğini ifade eden Zabun, sıcak havanın insanları bunalttığını belirtti. Sürücü Hüseyin Çanlı da hava sıcaklığının artmasıyla asfaltın eridiğini kaydetti.

    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #2

    TAŞ TOZU VE SU DÖKÜLDÜ

    Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #3

    NEM ORANI YÜZDE 75'E ULAŞTI

    Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar, Şeytan Dere'de serinlemeye çalıştı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte hissedilir nem oranı yüzde 75'e ulaştı.

    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #4

    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #5

    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #6

    Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti #7

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