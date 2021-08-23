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    Çanakkale'de orman yangını

    Ezine ilçesinin Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 17:25
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    Çanakkale'de orman yangını

    Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde, son bir ayda 9'uncu kez orman yangını çıktı.

    Tepebağlar mevkisinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.

    YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

    Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeliyle, Geyikli ve Ezine belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Bölgede yangını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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