Euro
10.1239
-0.36%
Dolar
8.6281
-0.42%
Altın
492.53
0.19%
Borsa
1.386
-0.45%
Bitcoin
366.863
-3.30%
EXEN Coin
22.42
-1.58%
19ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 19 C

    Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 21:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı

    Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.

    16 GÖÇMEN KURTARILDI

    Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmenle karşılaştı.

    Göçmenleri bota alan Sahil Güvenlik, Bodrum Limanı’na getirdi. Göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir