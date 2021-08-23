İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- İHA
- 23.08.2021 - 23:16
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma saat 01.13 sıralarında Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.
8 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.