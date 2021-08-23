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    İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 23:16
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    İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma saat 01.13 sıralarında Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.

    8 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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