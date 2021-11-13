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    7 ilde acele kamulaştırma kararları

    Kütahya, Ankara, Bilecik, Manisa, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 13.11.2021 - 08:10
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    7 ilde acele kamulaştırma kararları

    TEDAŞ tarafından 7 ilde bazı taşınmazların kamulaştırılarak kullanılmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre;

    Kütahya'da tesis edilecek "Altıntaş TM-Dumlupınar ilçesi KÖK",

    Ankara'da "Topaklı KÖK Çayırlı KÖK Subaşı" ve "Karakaya KÖK-Karakaya Fideri",

    Bilecik'te "Cihangazi Dombayçayırı Köyler Grubu Hat-1" ve "Cihangazi Dombayçayırı Köyler Grubu Hat-2",

    Manisa'da "Tırazlar KÖK-Bahadırlar Yeni KÖK",

    Kırıkkale'de "Seyifli KÖK-Olunlu Yeni KÖK",

    İzmir'de "Kemer ENH ve Branşmanları Yenileme Dağıtım Hattı" enerji nakil hatları ile

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yapılacak trafo binalarının inşası amacıyla, bu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde,

    hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına,

    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi gereğince karar verildi.

    Söz konusu yerlere ait haritada kamulaştırma bilgileri ve güzergahları da kararların eklerinde yer aldı.

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