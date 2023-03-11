7. Yargı Paketi'nde narkotik suçlarla ilgili değişiklikler yapıldı

7. Yargı Paketi'nde yer alan değişikliklere ilişkin Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada,

Ceza artışlarıyla ilgili alınan kararda sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti suçunun cezası alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

denildi.

Erteleme ve denetimli serbestliklerle ilgili,

ifadeleri kullanıldı.

7. Yargı Paketi'nde yer alan değişiklikte Türk Medeni Kanunu'nun 437. maddesine göre zorunlu tedavi kararlarının da 48 saat içinde verilmesi öngörülüyor.

Madde bağımlısı hükümlüleri de içeren değişiklikte,

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklu ve hükümlü olanlar ile başka bir suçtan tutuklu ve hükümlü olup, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilenlerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor. Buna göre tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmak üzere müstakil ceza infaz kurumları açılabilecek veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümü bu amaç için tahsis edilecek.