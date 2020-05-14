7 yaşındaki Aysu, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı

Edirne'de, kızlarının tekrar ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki walker destekleyicisini alamayan aile, yardım bekliyor.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hoca Mahallesi’nde yaşayan dört çocuklu Caymaz ailesinin çocuklarından biri olan Aysu’ya, anne karnında, beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırmasıyla ortaya çıkan "hidrosefali" ve fetal omurilik kanalının tamamen kapanmaması nedeniyle "spina bifida" tanısı konuldu.

3 YIL ÖNCE AYAĞA KALKTI

2013 yılında gözlerini dünyaya açan Aysu, 7 yaşına kadar 3 ameliyat geçirdi.

Ailesinin sevgisiyle hayata tutunmaya çalışan Aysu, ailesinin 4 yıl önce bir medikalde yaptırdığı walker ile ayağa kalkıp yürümeye başladı.

YENİDEN TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM KALDI

Bugünlerde ise walkerin küçük gelmesi ve ayaklarına uymaması nedeniyle Aysu yine ayağa kalkamıyor ve kapıya da çıkamıyor.

Dün 0-14 yaş arasındaki çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni, en büyük hayali kapı önünde ayakta durabilmek olan Aysu için hiçbir şey ifade etmedi.

"BEN NE ZAMAN AYAĞA KALKABİLECEĞİM"

Anne Aynur Caymaz, Aysu’nun tekrar ayağa kalkabilmesi için yeni walker yapılması gerektiğini ve bunun da maliyetinin yaklaşık 7 bin lira olduğunu anlattı.

Kızlarının “Ne zaman walker alacaksınız, ben ne zaman ayağa kalkabileceğim” sorusuna cevap veremedikleri için çok üzüldüklerini anlatan anne Caymaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle walker yaptıramadıklarını söyledi.

Anne Caymaz, hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini belirtti.