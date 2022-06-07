Müftü atamaları Resmi Gazete'de
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 00:47
- Güncelleme : 07.06.2022 - 00:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla bazı illerin müftüleri değişti.
3 ile yeni müftü atandı
Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.
Buna göre;
Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alındı.
Bartın İl Müftülüğüne Van İl Müftüsü Ömer Keskin,
Van İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,
Gümüşhane İl Müftülüğüne Hüseyin Gün,
Ankara İl Müftülüğüne Adana İl Müftüsü Hasan Çınar,
Adana İl Müftülüğüne Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı,
Adıyaman İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan,
Şırnak İl Müftülüğüne Ahmet Dilek,
Mersin İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman,
Kırklareli İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş,
Kars İl Müftülüğüne Hamza Bayram atandı.