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    Ankara'da orman yangını

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 01.09.2020 - 19:38
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    Ankara'da orman yangını

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Nallıhan ilçesi Beyalan, Nallıgölcuk, Sürmece mevkii köylerinin arkasındaki ormanlık alanda, saat 16.20 civarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

    Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale sürüyor.

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