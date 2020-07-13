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    Hakkari'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, yolun siviller tarafından kullanıldığına dikkat çekti.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 13:19
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    Hakkari'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

    Teröristlere karşı arazide arama tarama faaliyetleri kararlılıkla yürütülüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

    İMHA EDİLDİ

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkâri Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi." denildi.

    Hakkari'de yola tuzaklanan EYP imha edildi VİDEO

    Hakkari'de yola tuzaklanan EYP imha edildi #1

    Hakkari'de yola tuzaklanan EYP imha edildi #2

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