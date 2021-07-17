Bursa'da 2 katlı bina yandı

İnegöl ilçesindeki 2 katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle yandı. Olayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Yangın, gece saatlerinde Sinanbey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdiler.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen binaya müdahale ederek 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu yıkılma tehlikesi yaşanan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



