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    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

    Şehrin 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 01:30
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa, Dikili, Tire ve Güzelbahçe ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi elde edinildi.

    Bunun üzerine ekipler tarafından ormanlık arazide yapılan çalışmalar neticesinde Kemalpaşa'da 195, Dikili'de 139, Tire'de 84, Güzelbahçe'de 180 kök Hint keneviri ele geçirdi.

    Olayla ilgili A.S, A.B. ve H.K isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı #1

    BİSKÜVİ PAKETİ İÇİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, devriye görevi esnasında uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı bulunan İran uyruklu S.S'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda bisküvi paketi içerisine gizlenmiş 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, S.S. ekipler tarafından gözaltına alındı.

    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı #2

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