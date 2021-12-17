İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da, haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde, yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
- DHA
- 17.12.2021 - 18:16
- Güncelleme : 17.12.2021 - 18:49
İstanbul'da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80
Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.30 sıralarında yüzde 80 olarak ölçüldü.