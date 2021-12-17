Euro
18.6053
4.47%
Dolar
16.4812
5.11%
Altın
957.19
5.51%
Borsa
2.362
3.65%
Bitcoin
773.015
2.26%
BTXN Coin
39.26
-0.73%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C
    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da, haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde, yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 18:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

    Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.30 sıralarında yüzde 80 olarak ölçüldü.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir