İstanbul'da, haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde, yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.30 sıralarında yüzde 80 olarak ölçüldü.