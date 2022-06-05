Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yoğun bakıma alındı.
- 05.06.2022 - 20:29
İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldı.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Durumu iyiye gidiyor
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan son açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.