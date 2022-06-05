Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
498.385
0.98%
BTXN Coin
13.41
4.68%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

    İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yoğun bakıma alındı.
    • 05.06.2022 - 20:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

    İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Durumu iyiye gidiyor

    İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan son açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı #1

    Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor
    Kralspor

    Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Fransa maçında Cornelius'un performansı dikkat çekti
    Milli Takımlar

    Fransa maçında Cornelius'un performansı dikkat çekti

    Görüş Bildir