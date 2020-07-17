Türkiye'de korona salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1014 kişi iyileşti. Ölümcül virüs 18 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında günün tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

"VEFAT SAYISINI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Koca paylaşımını, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." notu ile yaptı.