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    Denizli'de polisten kaçarken bankaya daldı

    Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle caddede bulunan bir bankaya çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 09:22
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    Denizli'de polisten kaçarken bankaya daldı

    Denizli'nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ve asayiş ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında denetim yaptı.

    Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada bir otomobil, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

    Saltak Caddesi istikametine kaçan Tofaş marka otomobil sürücüsü Mustafa A. direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya çarptı.

    ARAÇ, BANKA İLE DİREK ARASINA SIKIŞTI

    Bankanın camına çarparak duran otomobil elektrik direğiyle banka arasında sıkıştı. Polis ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan şahısları kaza yerinden kaçmadan yakaladı, gözaltına aldı.

    Denizli kaza

    ARAÇ ÇEKİLDİ

    Sürücü alkol testinden geçerken, sağlık kontrolleri için ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçen şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Ağır maddi hasar meydana gelen otomobil incelemek üzere olay yerinden kaldırıldı.

    Polisten kaçarken otomobiliyle bankaya daldı VİDEO

    CEZA UYGULANDI

    Sürücü Mustafa A. ve yolcu Hüsamettin K.’nin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında ve polisin “dur” ihtarına uymamaktan dolayı idari para cezası uygulandığı belirtildi.

    Denizli kaza

    Denizli kaza

    Denizli kaza

    Denizli kaza

    Denizli kaza

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