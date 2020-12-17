Denizli'de polisten kaçarken bankaya daldı

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle caddede bulunan bir bankaya çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ve asayiş ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında denetim yaptı.

Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada bir otomobil, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Saltak Caddesi istikametine kaçan Tofaş marka otomobil sürücüsü Mustafa A. direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya çarptı.

ARAÇ, BANKA İLE DİREK ARASINA SIKIŞTI

Bankanın camına çarparak duran otomobil elektrik direğiyle banka arasında sıkıştı. Polis ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan şahısları kaza yerinden kaçmadan yakaladı, gözaltına aldı.

ARAÇ ÇEKİLDİ

Sürücü alkol testinden geçerken, sağlık kontrolleri için ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçen şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ağır maddi hasar meydana gelen otomobil incelemek üzere olay yerinden kaldırıldı.

Polisten kaçarken otomobiliyle bankaya daldı VİDEO

CEZA UYGULANDI

Sürücü Mustafa A. ve yolcu Hüsamettin K.’nin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında ve polisin “dur” ihtarına uymamaktan dolayı idari para cezası uygulandığı belirtildi.