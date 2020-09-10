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    Antalya'da orman yangını

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 00:45
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    Antalya'da orman yangını

    Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesine bağlı Arapbeleni mevkiinde orman yangını başladı.

    Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve iş makinaları müdahale sürüyor.

    HAVADAN MÜDAHALE EDİLEMİYOR

    Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşların da destek verdiği yangının yaklaşık 1 km çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ulaşmaması için hummalı çalışma devam ediyor.

    Antalya da orman yangını #1

    Antalya da orman yangını #2

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