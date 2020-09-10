Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesine bağlı Arapbeleni mevkiinde orman yangını başladı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve iş makinaları müdahale sürüyor.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşların da destek verdiği yangının yaklaşık 1 km çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ulaşmaması için hummalı çalışma devam ediyor.