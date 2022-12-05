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İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

Sivil trafik ekipleri sabahın ilk ışıklarından itibaren servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uygulamaya takılan bir servis şoförü, "En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun." dedi.