İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor
- 05.12.2022 - 09:16
Okulların açılmasıyla birlikte yurt genelinde okul servislerinin de içinde bulunduğu trafik kazalarında artış yaşandı.
Bu nedenle denetimlerini sıklaştıran ekipler, kontrol noktası oluşturdu.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren İstanbul'un Bakırköy ilçesinde servis araçları tek tek denetlendi.
Sürücülere ceza kesildi
Sivil trafik ekiplerince yapılan uygulamada, 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Fazla yolcu taşımak' gibi ihlaller yapan sürücüler mercek altına alındı.
İHA'nın aktarımına göre; kurala uymayan sürücülere ise ceza kesildi.
"En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun"
Plakadan (Ayırıcı işaret bulundurmamak) 196 TL ceza yiyen şoför Sabahattin Polat, “Plaka yazmıyor diye ceza yedim. En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun. Korsan çok var çünkü.” diye konuştu.