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    İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

    Sivil trafik ekipleri sabahın ilk ışıklarından itibaren servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uygulamaya takılan bir servis şoförü, "En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun." dedi.
    • 05.12.2022 - 09:16
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    İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

    Okulların açılmasıyla birlikte yurt genelinde okul servislerinin de içinde bulunduğu trafik kazalarında artış yaşandı.

    Bu nedenle denetimlerini sıklaştıran ekipler, kontrol noktası oluşturdu.

    Sabahın ilk ışıklarından itibaren İstanbul'un Bakırköy ilçesinde servis araçları tek tek denetlendi.

    Sürücülere ceza kesildi

    Sivil trafik ekiplerince yapılan uygulamada, 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Fazla yolcu taşımak' gibi ihlaller yapan sürücüler mercek altına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; kurala uymayan sürücülere ise ceza kesildi.

    İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #1

    "En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun"

    Plakadan (Ayırıcı işaret bulundurmamak) 196 TL ceza yiyen şoför Sabahattin Polat, “Plaka yazmıyor diye ceza yedim. En iyisini yapıyorlar denetlemeler iyi olsun. Korsan çok var çünkü.” diye konuştu.

    İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #2

    İstanbul’da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #3


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