Mardin'de iki terörist teslim oldu

Mardin'de iki terörist teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de Jandarma Genel Komutanlığınca operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, ikna çalışmları sonucu 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine tesli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

1 OCAK'TAN BU YANA 170 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.