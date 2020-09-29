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    Mardin'de iki terörist teslim oldu

    Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
    • AA
    • 29.09.2020 - 01:39
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    Mardin'de iki terörist teslim oldu

    Mardin'de Jandarma Genel Komutanlığınca operasyonlar düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonlarda, ikna çalışmları sonucu 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine tesli oldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    1 OCAK'TAN BU YANA 170 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

    Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.

    Mardin de iki terörist teslim oldu #1

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