Ordu’da heyelan meydana geldi
Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 29.11.2021 - 22:42
Ordu’nun Fatsa-Aybastı karayolu üzerindeki Çatalpınar Devük mevkisinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi.
Ordu’da heyelan meydana geldi VİDEO
BÖLGEYE YARDIM GÖNDERİLDİ
Heyelan nedeniyle iki şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine heyelan bölgesine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.