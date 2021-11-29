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    Ordu’da heyelan meydana geldi

    Fatsa-Aybastı karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 22:42
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    Ordu’da heyelan meydana geldi

    Ordu’nun Fatsa-Aybastı karayolu üzerindeki Çatalpınar Devük mevkisinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi.

    Ordu’da heyelan meydana geldi VİDEO

    BÖLGEYE YARDIM GÖNDERİLDİ

    Heyelan nedeniyle iki şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine heyelan bölgesine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ordu’da heyelan meydana geldi #1

    OLAY ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

    Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

    Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ordu’da heyelan meydana geldi #2

    Ordu’da heyelan meydana geldi #3

    Ordu’da heyelan meydana geldi #4

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