75 metrelik baz istasyonuna çıkıp yastık koyup yattı

Bartın'da, 75 metre yüksekliğindeki baz istasyonu direğine çıkan, Türk bayrağı asıp, yastık koyarak yatan Ali R., 6 saatte ikna edilerek indirildi.

Bartın'da, Çiftlik köyüne gelen Suriyeli Ali R., bir baz istasyonu direğine çıktı. Ali R.'yi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

75 metre yüksekliğindeki baz istasyonunun zirvesine yastık koyduktan sonra yatan Ali R., daha sonra yanından getirdiği Türk bayrağını direğe astı.

Köye gelen jandarma ekipleri ilk olarak direğin tepesinde bulunan Ali R. ile iletişim kurmak için drone uçurdu.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri de geldi. Ekipler direğin etrafına 3 hava yastığı açtı.

Jandarmanın aşağıdan yaptığı çağrılara cevap vermeyince Bartın AFAD Müdürlüğü'nde görevli Niyazi Demirkıran ve Zonguldak AFAD ekibinden 1 kişi direğe tırmanıp, Ali R.'ye ulaştı.

VALİ YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Ali R.'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyorum onun dışında inmem" demesi üzerine, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş ile görüştürüldü.

"Yatacak yerim yok, o yüzden direğe çıktım" diyen Ali R.'ye, Vali Yardımcısı Akdaş yer temin edeceklerini söyledi.

Bunun üzerine saat 22.00 sıralarında direkten indirilen Ali R.'nin, sağlık ekiplerince kontrolü yapıldı. Daha sonra Ali R. Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali R.'nin Bartın’da misafir edileceği öğrenildi.

"KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Çiftlik köyü muhtarı Yücel Gezer, "Bu kişiyi tarladan geçerken, bizim köyde yaşayan vatandaşlarımız görmüş, sormuşlar hiç konuşmadan nüfus cüzdanını göstermiş, sonra direğe tırmanmaya başlamış. Vatandaşlar bizi aradı bizde jandarmaya haber verdik. Bu kişiyi buralarda hiç görmedik. Kim olduğunu da bilmiyoruz" dedi.

























