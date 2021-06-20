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    Samsun'da denize giren genç boğuldu

    Samsun'da ailesiyle birlikte sahile giden Murat Can Güngör, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti
    • DHA
    • 20.06.2021 - 23:30
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    Samsun'da denize giren genç boğuldu

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Murat Can Güngör (24), saat 18.30 sıralarında ailesiyle birlikte sahil kenarına gitti.

    Denize giren Güngör, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

    ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne bağlı ekipler, denizde arama çalışması başlattı.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonucu, Güngör'ün cansız bedenine 20 metre açıkta ve 3 metre derinlikte ulaşıldı.

    Güngör’ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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