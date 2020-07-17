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    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı

    Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından bindikleri tekneye el konulan ve can simidine bindirilerek Türk karasularına gönderildiği öne sürülen 37 göçmen bulundu.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 03:16
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    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı

     

    Muğla'nın Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Yeşilova Mevkii açıklarında can simidinde göçmenler olduğunu gören denizciler, durumu sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine bildirdi.

    Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi.

    37 GÖÇMEN KURTARILARAK MARMARİS'E GETİRİLDİ

    Su alarak batma tehlikesi yaşanan can simidinde bulunan 37 göçmen hücum botuna alınarak Marmaris ilçesine getirildi.

    Aralarında kadın ve çocukların çoğunlukta bulunduğu 37 göçmene yemek ve su verildikten sonra işlemleri yapıldı.

    Doktor kontrolünden geçen göçmenler araçlarla alınarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Muğla'da 37 göçmen kurtarıldı #1

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