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    Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 31.12.2021 - 04:05
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    Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan atandı.

    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne ise İsrafil Yıldız getirildi.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

    Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu'nun, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Fatih Önlem'in atamaları yapıldı.

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