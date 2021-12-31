Haberler

İç Haber

Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli kurumlara atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.