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    İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • 21.07.2022 - 19:32
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    İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmelerde devam ediyor…

    Güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.

    Teslim olan terörist sayısı 61'e yükseldi

    Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.

    İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu #1


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