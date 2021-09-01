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    Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

    Kahramanmaraş'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 15 parça tarihi eser ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.09.2021 - 18:05
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    Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

    ​Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin ilçesinin Tanır Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nin (57) elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

    15 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 1 küpe, 1 üçlü şamdan, 1 haç, ve 8 obje olmak üzere toplam 15 parça tarihi eser ile dedektör ele geçirildi.

    M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

    Kahramanmaraş ta tarihi eser operasyonu #1

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