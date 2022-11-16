Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor..

Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli daha yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

"Son iki günde 8 terörist yakalandı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu."