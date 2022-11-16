Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
- 16.11.2022 - 19:02
- Güncelleme : 16.11.2022 - 19:05
Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor..
Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli daha yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
"Son iki günde 8 terörist yakalandı"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu."