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    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
    • 16.11.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 19:05
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    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

    Hudut Kartalları, sınırda göz açtırmıyor..

    Son olarak yasa dışı yollar üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli daha yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

    "Son iki günde 8 terörist yakalandı"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu."

    Yasa dışı yollarla Yunanistan a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı #1Yasa dışı yollarla Yunanistan a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı #2

    Yasa dışı yollarla Yunanistan a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı #3


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