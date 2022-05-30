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    Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

    Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 30.05.2022 - 18:20
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    Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı.

    6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi.

    3 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te kaçak akaryakıt operasyonu #1

    Gaziantep te kaçak akaryakıt operasyonu #2

    Gaziantep te kaçak akaryakıt operasyonu #3


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