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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.