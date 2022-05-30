Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 30.05.2022 - 18:20
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı.
6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.