Hatay'da orman yangını

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Kırıkhan ilçesinde, çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin katılımıyla söndürülürken, 10 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun, Antakya ilçelerine bağlı İtfaiye ekipleri ile Gaziantep ve Kilis’ten gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler yangında 10 hektarlık ağaçlık alanın zarar gördüğünü saptadı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

















