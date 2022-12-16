Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’da çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, İlmiye Mahallesi üzerinde, S.Y. ile M.Y. isimli iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı.

Ayağından yaraladı

Kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bırakan olayda, M.Y. isimli şüpheli, silahla ateş ederek S.Y.’yi ayağından yaraladı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y., Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltında

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri M.Y.’yi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



