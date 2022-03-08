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    8 üniversiteye yeni fakülte kararı Resmi Gazete’de

    8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 02:45
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    8 üniversiteye yeni fakülte kararı Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı Kararı ile 8 üniversiteye yeni fakülte kurulması, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin kapatılması Resmi Gazete'de yayınlandı.

    YENİ KURULAN FAKÜLTELER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ordü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

    KAPATILAN FAKÜLTELER

    Kararla birlikte; Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

    Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği ifade edildi.

     


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