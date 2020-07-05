Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti

    Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 8 yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ailenin 3 katlı evi yangında küle döndü.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 04:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #1

    Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Yarışlar Köyü Karayaprak Mahallesinde ikamet eden Salih Bakırcı, tarlasında biçtiği samanları balya haline getirerek samanlığa taşımaya başladı. Ailenin dinlendiği sırada samanlıkta bulunan elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm samanlığı kapladı.

    HAYVANLAR KURTARILDI

    Samanlıkta yangının büyümesi üzerine ev sakinleri ve köylüler, evde bulunan kıymetli eşyaları evden çıkartarak yangından kurtarmaya çalıştı. Ayrıca ahırda bulunan yeni doğmuş buzağı ile diğer büyükbaş hayvanlarda yangından kurtarıldı.

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #2

    YANGIN, AHIR İLE 3 KATLI EVE SIÇRADI

    İhbar üzerine olay yerine İhsangazi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, samanlıkta çıkan yangını kontrol altına alamayınca çevre ilçelerden ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada samanlıkta çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan odunluk, ahır ile 3 katlı eve de sıçradı. Yangının büyümesi üzerine İhsangazi, Araç ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Özel İdare yangın söndürme tankerleri yangına müdahale etti.

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #3

    3 KATLI EV, SAMANLIK, ODUNLUK VE AHIR YANDI

    6 itfaiye aracının, 4 arazözün ve 2 özel idareye ait yangın söndürme tankerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saattir devam ederken söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor.

    Yangında, 3 katlı betonarme ev ile 2 samanlık, 1 odunluk ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #4

    8 YIL ÖNCE DE EVİ YANMIŞTI

    Öte yandan 3 katlı evi yanan Salih Bakırcı’nın 8 yıl önceki ahşap evi de yine yangında yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #5

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #6

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #7

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #8

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #9

    Kastamonu'da 8 yıl sonra, yine evini yangında kaybetti #10

    Görüş Bildir