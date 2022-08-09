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    Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

    Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

    Ankara Valiliği, il genelinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
    • 09.08.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 20:17
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeler sonucu, yurdun iç kesimlerinde beklenen yağış, Ankara'da da etkili olacak.

    Ankara Valiliği, yayınladığı bir duyuruyla vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

    "Dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkat edilmeli"

    Valilik'ten yapılan açıklamada, yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, "10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kaydedildi.

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #1

    5 günlük hava tahmini

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #2

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #3

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #4

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #5

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #6

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #7

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    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #13

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #14

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